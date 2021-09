Mehr Freiheit für das Umsonst und Draussen

So, für das Umsonst & Draussen werden die neuen Corona-Regeln, die ab Donnerstag in Bayern gelten, recht erfreulich, aber jetzt auch verwirrend.

In aller Kürze: Was bleibt, ist die Notwendigkeit, ein Ticket für das u&d zu reservieren, es gibt nach wie vor eine feste Anzahl von Besucherinnen und Besuchern, die auf das Gelände dürfen. Nur jetzt eben mehr. Es gibt, bis auf wenige Ausnahmen, keine Maskenpflicht auf dem Gelände mehr, ebenso keine fest reservierten Sitzplätze mehr. Herumlaufen und mit anderen Leuten quatschen geht jetzt also — aber mit etwas Abstand bitte. Die Programm-Zeitfenster gibt es nicht mehr, das jeweilige Ticket gilt für den jeweiligen ganzen Tag. Dadurch verschieben sich aber die Anfangszeiten der Konzerte.

Update: Die neuen Tages-Tickets sind jetzt online und können reserviert werden.

Wie schön. Damit wird das u&d noch nicht wieder zu U&D wie wir es kennen und lieben, aber es kommt dem schon etwas näher. Ein bisschen mehr Festival, ein bisschen weniger Sitzkonzert, bei aller nach wie vor gebotener Vorsicht. 🙂

Lest euch die Infos auf der U&D-Seite auch noch durch, da steht etwas genauer, was sich nun spontan geändert hat.

Hier noch die Pressemittelung des U&D im Original: