🎧 WüPod154 Kalenderkram 36/2021

In der letzten Ferienwoche wird nochmal was an Kultur in Würzburg geboten. Und dazu geht es noch um visuelle Problemlösungen und den Fleischkonsum. Vielleicht auch um visuelle Lösungen des Fleischkonsums, wer weiß.

Wenn dir der Podcast gefällt:

Dauer der Episode: 0:27:32

Shownotes