Stadtrat-Livestream & Popcorn-Parkplätze

Heute am Donnerstagnachmittag tagt um 15 Uhr wieder der Ferienausschuss des Stadtrats. Und wie schon beim letzten Mal wird die Sitzung live aus dem Rathaus gestreamt. Und es könnte ein emotionales Drama über unsere Bildschirme flirren, es es geht um die Parkplätze in der Zellerauer Weißenburgstraße, einem Eilantrag der CSU-Fraktion und um einen Radweg. Alle Zutaten also, die einen spannenden Film … ähhh Livestream aus dem Stadtrat ausmachen. Holt also euer Popcorn raus! Nur schade, dass man die Beteiligten wohl nicht im Bild sehen, sondern nur hören wird, die sehr statische Kameraführung ist noch verbesserungswürdig.

