WueWW-Veranstaltung: Das Podcasterinnen- und Podcaster-Treffen

Ein Treffen der Menschen, die hinter den Podcasts aus und um Würzburg stecken, das wollte ich zur Wuerzburg Web Week mal schaffen. Dass ich selbst der schwierige Faktor bei der Terminfindung zu diesem Treffen sein würde, hatte ich nicht gedacht. Doch das Leben kann sehr überraschend sein. Wie dem auch sei — es gibt einen Termin, zu dem hoffentlich möglichst viele kommen können.

Du wohnst in oder um Würzburg und machst einen Podcast? Dann fühle dich eingeladen zum Podcasterinnen- und Podcaster-Treffen zur Wuerzburg Web Week am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 19.30 Uhr in der Hausbar des Chambinzky. Lasst uns einfach miteinander quatschen — das sollten wir doch eigentlich können — und uns austauschen. Ok, und dazu auch was trinken oder auch was essen.

Gebt doch in den Kommentaren oder per Mail an ralf@wuerzblog.de Rückmeldung, ob ihr kommen werdet.

P.S. Dass das Treffen zeitlich kurz nach dem Podcast-Talk der WueWW stattfindet, ist blöd gelaufen und war keine Absicht. Das war einfach der Tag an dem die meisten — und auch ich — konnten. Aber ihr könnt ja auch nachkommen.

