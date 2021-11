🎧 WüPod163 Kalenderkram 44/2021 Impro, Kabanewstar, Puppenoper, Science Slam

So, nach der Wuerzburg Web Week gerät auch mein Podcast-Leben wieder in normales Fahrwasser. Naja, fast, so richtig wohl erst diese Woche, wenn Feiertag und der Jetlag der Zeitumstellung überwunden sind. Aber bis dahin könnt ihr hier in Würzburg mit mir Spaß haben mit Improtheater, Kabarett-Nachwuchs, Straßenkonzerten, Puppenopern und unterhaltsamer Wissenschaft.

Update: Shoutout zurück an Michael und Stefan für die nette Erwähnung in der neuen Andreas-und-Umberto-Folge. Podcast-Oligarch, Danke dafür! 😀

Sorry, hab euch in dieser WüPod-Folge nur am Ende mal erwähnt — eure Folge habe ich leider erst direkt nach der Aufnahme gehört.

Wenn dir der Podcast gefällt:

Dauer der Episode: 0:16:41

Shownotes

Ähnliche Artikel