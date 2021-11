So,das war’s mit dem Weihnachtsmarkt 2021

Abgesagt ist er, der Weihnachtsmarkt in Würzburg. Nicht dass ich noch ernsthaft daran geglaubt hätte, dass die Stadt Würzburg das mit dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wirklich durchziehen würde. Wie hätte das auch funktionieren sollen? Die von der CSU angedachten Stichproben? Ein Glühwein-Gatter mit Einlasskontrollen? Auf die Vernunft der Leute setzen? Und das bei der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und der Zahl der Intensivpatienten?

Und ich hatte noch so eine vage Hoffnung, dass in diesem Jahr mal wieder ein Bloggertreffen bei Glühwein und Punsch auf dem Weihnachtsmarkt stattfinden könnte. Ausgeträumt.

Das Virus ist scheiße, die auf das Virus scheißen auch. Und jetzt gibt es halt Glühwein daheim — schon wieder. Scheiße.

Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Würzburg geben. Nach

intensiven Beratungen hält es der Verwaltungsstab der Führungsgruppe

Katastrophenschutz für dringend erforderlich, dass der Weihnachtsmarkt

abgesagt wird. Darüber wird der Stadtrat am heutigen Donnerstag in

seiner Sitzung informiert. „Die wirklich dramatische Lage in den

Kliniken des Leitstellenbereichs Würzburg einerseits und die hohen,

wachsenden Infektionszahlen andererseits führen dazu, dass täglich um

Leben und Tod gekämpft werden muss. Die leider einzig richtige Folge

ist, dass Menschenansammlungen so weit wie möglich in den kommenden

Wochen verhindert werden“, so Oberbürgermeister Christian Schuchardt.