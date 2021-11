Abgesagt und verschoben, davon gibt es reichlich Veranstaltungen in W├╝rzburg. Und es werden mehr. Aber trotzdem passiert noch etwas in der Stadt, die Luft f├╝r die Kultur wird aber deutlich d├╝nner und den Online-Weg gehen bis her nur wenige. Aber h├Ârt selbst.

Dauer der Episode: 0:28:04

