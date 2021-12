Erster Schneespaziergang der Saison

Es hat geschneit in Würzburg. Nicht zum ersten Mal in der neuen Wintersaison, aber das war bisher nur Schneeregen, zumindest in der Stadt. Heute hat es aber mal so richtig geschneit und der Schnee ist auch mal liegengeblieben.

Aus guter Tradition mache ich mich beim ersten Schneefall mit der Fotokamera auf und mache bei einem Spaziergang ein paar Bilder. Wobei ich beim Rückweg gemerkt habe, dass es bereits das Tauen anfängt. Ich fürchte, die feine weiße Decke wird schon mal wieder weg sein.

Naja, die Bilder hab ich ja.

Ähnliche Artikel