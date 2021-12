Schauen wir mal, was uns der Nikolaus in dieser Woche in seinem Sack bringen wird. In Würzburg wird es zumindest viele Wissens. und Informationsveranstaltungen geben — alle online. Die Theaterbühnen halten trotz harter Corona-Einschränkungen durch. Ins Netz ausgewichen sind aber wieder mal die Mädels und der Junge von Großraumdichten & Kleinstadtgeschichten, diesmal mit einer lang vermissen Würzburger Künstlerin im Gepäck. Und die Kinder dürfen im Dunkeln spielen.

