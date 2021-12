Kalenderkram: Rien ne va plüsch – nichts geht mehr

So Leute, jetzt ist es so weit. Ich mag nicht mehr. Also das Kalenderkram-Format im Würzblog-Podcast weitermachen, meine ich. Es passiert gerade kaum etwas Interessantes in Würzburg. Im Kulturbereich schleppen sich die Theater weiter so durch die Corona-Regelungen. Konzerte gibt es nur noch, damit sie abgesagt oder irgendwann ins kommende Jahr verschoben werden. Und im Gegensatz zu vergangenen Jahr tut sich in Sachen Online-Kultur kaum etwas. Und nur Online-Vorträge der Uni ankündigen mag ich auch nicht.

Darum wird das Kalenderkram-Format auf unbestimmte Zeit Pause machen. Vielleicht mache ich mal hin und wieder eine Folge, wenn sich genug angesammelt hat, was sich anzukündigen lohnt. Aber so ist das eine eher frustige Rumsucherei jede Woche für mich, auf die ich in meiner Freizeit gerade keine Lust habe. Und ein paar Sache kann ich ja einfach so im Blog ankündigen.

Bitte habt Verständnis. Oder bitte habt Veranstaltungen.

