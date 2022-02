Online-Diskussion: Behördengänge von Hause aus? Stand der Dinge in Würzburg

Am Mittwochabend laden zu Grünen in Würzburg um 19.30 Uhr zu einer sehr spannenden Online-Veranstaltung ein. Thema ist das Onlinezugangsgesetz. Ein sperriger Name für eine interessante Sache, die alle Bürgerinnen und Bürger betrifft und betreffen wird. Alle Verwaltungsvorgänge sollen voll digital angeboten werden.

Also nicht mehr im Bürgerbüro rumlungern — was Dank der Online-Terminreservierung nicht mehr so lange und schlimm ist wie früher –, um seinen Personalausweis zu verlängern, Fahrzeuge zulassen, Gewerbe anmelden. Was auch immer, die meisten Gänge zum Rathaus oder anderen Behörden sollten sich Anfang 2023 erledigt haben, da man sie auch online machen kann. In der Theorie.

Am Mittwoch wird Stadtkämmerer Robert Scheller berichten, wie es mit der Umsetzung dieses Projekts in Würzburg aussieht. Denn Medienberichten nach hinkt und humpelt es allgemein mit dem Onlinezugangsgesetz im Moment noch ziemlich und die Zweifel am Zeitplan werden größer. Aber vielleicht sieht es ja in Würzburg viel besser aus? Oder viel schlechter? Und was und wie genau wird gehen, wenn es mal geht? Mal sehen, was Scheller dazu sagt.

Mit dabei ist auch der grüne Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek. Warum exakt er bei dem Thema dabei ist, weiß ich nicht. Aber immerhin war er Mitglied im Bundesauschuss für Digitales in der vergangenen Wahlperiode, da wird er zu dem Thema schon was zu sagen haben.

Wer mehr wissen will: Mittwoch, 9. Februar 2022, 19.30 Uhr, in der auf der Grünen-Seite verlinkten Zoom-Konferenz. (Nur schade, dass es Zoom geworden ist und keine der freien Videokonferenz-Plattformen. Aber irgendwas ist ja immer. 😉 )

