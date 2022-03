Tomaten-Aussaat 2022

Es war allerhöchste Zeit, aber jetzt sind die Tomatensamen der Saison 2022 in der Erde versenkt — nicht ganz so schön und durchdacht, wie es Silvie Gartenfräulein macht, aber bisher sind noch in in jedem Jahr eine Menge Balkontomaten herausgekommen. Denn noch mag es kalt sein, in wenigen Wochen ist es Frühling in Würzburg und der Balkonspaß beginnt.

Vor zwei Wochen kam der Rööö vorbei und brachte zwei neue Sorten vorbei (tausend Dank, Rööö): polnische Himbeere und Sunrise Cocktail gelb. Ich bin sehr gespannt, was in den beiden Eierkartons passieren wird. Und erst recht später im Topf auf dem Balkon.

Tomaten-Aussaat mit vielen kleinen Helfern.

Zu den beiden Neulingen wurden noch Klassiker gesät. Black Seaman, schwarze Cocktail, Freiland und natürlich — der unangefochtene Herrscher meines Balkons — König Humbert. Nun heißt es warten und gießen.

Tomaten-Anzucht 2022

