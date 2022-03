Von 2. bis zum 8. Mai 2022 wird die Zukunftswoche Mainfranken geben. Um mehr über das Mitmach-Festival zum großen Thema Nachhaltigkeit zu erfahren, bin ich mit meinem Podcast-Rucksack an den äußersten Rand des Landkreises Würzburg gefahren. Nachhaltig mit dem Bus natürlich (VVM, Tageskarte Plus, warum es ab vier Waben kein Tageskarte Solo mehr gibt, hat sich mir nicht erschlossen) .

Getroffen habe ich dort Jürgen Schmidt, der nicht nur ein sehr netter Typ und Gesprächspartner ist, sondern auch Vorsitzender der gemeinnützigen Memo-Stiftung, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Er und ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter planen die Zukunftswoche Mainfranken. Ähnlich wie bei der Würzburg Web Week beim Thema Digitalisierung dient das Format als Veranstaltungsplattform in Sachen Nachhaltigkeit. Jeder kann, darf und soll sich also im Programm einbringen, sei es mit großen Vorträgen oder kleinen praktischen Tipps und Workshop zur Nachhaltigkeit. Ein Thema, das aktuell so wichtig geworden ist wie nie zuvor.

Ich habe mit Jürgen ein wenig gequatscht, wie es denn zu der Zukunftswoche Mainfranken kam, wie man teilnehmen kann und was er sich davon verspricht. Und dabei sind mir noch ein paar Wünsche und Ideen für die Zukunftswoche aus dem Kopf gepurzelt. Hoffentlich nachhaltig.

Header-Foto: Jürgen Schmidt (rechts) neben einem Elefantenhintern. Links ist Ralf.

mp3 [34 MB] Download Show URL

