Adalbero-Flohmarkt am späten Morgen

So, liebe Spätaufsteher und Langschläferinnen, nach langer Pause ist heute am Samstag wieder Flohmarkt vor der Adalbero-Kirche in der Sanderau.

Als ich im halb neun dort vorbei gejoggt bin — morgen bin ich um 12.20 Uhr ja beim Residenzlauf am Start –, war schon ordentlich was los. Nicht übervoll, manche Leute haben vielleicht wegen des unsicheren Wetters gezögert. Aber nach der langen Coronapause hatten doch eine Menge Menschen Lust an den Flohmarkttischen zu stöbern, mit und ohne Maske.

Adalbero-Flohmarkt

Außerdem habe ich Alohadan getroffen. Und das ist doch immer schön. 🙂