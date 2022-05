Startnummer, Trikot & Chip

Nichtmal mehr ein Tag ist es bis zum 32. Residenzlauf in Würzburg hin, der gleichzeitig mein erster Residenzlauf ist. Und mein erster Lauf seit rund 30 Jahren in einem nicht völlig desaströsen körperlichen Zustand.

Nach der winzig kleinen Runde heute früh vor dem Gang über den Flohmarkt heißt es den Rest des Tages für mich entspannen. Und Dehnen, habe ich mir sagen lassen. Das mit dem Entspannen klappt schon ganz gut, das mit dem Dehnen noch nicht so.

Die organisatorische Vorbereitung ist heute auch fertig. Mittags überreichte mir Birgit, Freundin und Mit-Vorsitzende von Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff, eines der neuen neongrünen Lauf-Shirts des Vereins (ich kann schon mal nicht verloren gehen, das ist gut) und dem Umschlag mit dem Lauf-Chip und meiner Startnummer 435.

Das grüne Vereinstrikot, der Laufchip und meine Startnummer.

Ich bin also im Rahmen meiner mageren Möglichkeiten vorbereitet. Wer mich anfeuern will — morgen am Sonntag bin ich um 12.20 Uhr beim Fit-and-Fun- und Firmenlauf am Start vor der Residenz. Spätestens eine Stunde und zwei Runden um die Residenz bin ich dann wieder da. Wer nur wissen will, wie langsam ich war — hier wird das Ergebnis zu sehen sein.

Ich bin schon wenig aufgeregt. Für die allermeisten ist dieser Fünf-Kilometer-Lauf eine im Grunde leichte Übung, bei der nur die gelaufene Zeit spannend ist. Für mich ist schon mal grundsätzlich spannend an den Start zu gehen und hoffentlich vor Ablauf einer Stunde irgendwie ins Ziel zu kommen. Die Zeit … Pffff!

Wer

mit meiner Zeit zufrieden ist, kann gerne eine beliebig hohe Summe an den Verein spenden.

Danke an der Stelle für den vielen Zuspruch und das Mutmachen, unter anderem von den Blogger-Kollegen AlohaDan und Haenson.