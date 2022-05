„Alle Jahre wieder“, könnte man zum Gratis Comic Tag titulieren und gar nicht viel Worte darüber verlieren. Würde es denn stimmen. Denn der letzte Tag rund um die Comic-Verlage war 2020. Und da auch nur in einer der Pandemie geschuldeten maskierten Minimalversion.

Fährt der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb der Pandemie langsam herunter und wir erreichen etwas, was man als Normalität bezeichnen könnte? Es sieht ein wenig danach aus.

In Hermkes Romanboutique zumindest beschäftigen sich Gerd und Burn zumindest wieder mit Dingen, wie vor der Pandemie. Und dazu gehören der Gratis Comic Tag am Samstag, 14. Mai 2022 und KaZus Spielbar am Abend zuvor. Nach zwei Jahren Corona-Pause unnormale, aber um so bessere Nachrichten für alle Freundinnen und Freunden von Comic und Spielen – und allen die es gerne werden wollen.

Shownotes