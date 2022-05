Sonne, Comics, Helden

Nachdem peinlicherweise die Podcast-Folge vor dem Gratis Comic Tag nicht wie geplant automatisch am Dienstag, sondern von Hand veröffentlicht erst am Freitag zu hören war, bin ich am Samstagvormittag zu Hermkes Romanboutique geradelt.

Das Wetter war dem Gratis Comic Tag wohlgesonnen, nach den mageren Corona-Jahren auch wohlverdient. Und viele Comicfans ließen sich nicht nur von dem Sonnenschein, sondern auch von der Aussicht auf drei Gratis-Comics in und vor die Romanboutique locken.

Und es war eine Freude zu sehen, wie Gerd und Burn wieder in ihrem Element als Comicdealer waren und aufblühten. Und die Comicfans auch. Es wurde geplaudert, gelacht, gewühlt, gegrillt, gecosplayt was das Zeug hielt.

Fast drei Stunden war ich dort und hab mit so vielen Menschen gesprochen und versucht in dem harten Sonnenschein ein paar schöne Bilder zu scheißen. Ich danke allen, die da waren — Bloggergrüße rüber zu Mariushttps://mwj2.wordpress.com/2022/05/15/gratis-comic-tag-2022/, der auch da war –, es hat mir große Freude gemacht. Und Danke an KaZu aka Ukulele Lady für das spontane Ukulele-Duo! Die Comics lese ich in den kommenden Tagen in weiter Ferne.

Update: Emotionale Worte zum Gratis Comic Tag gibt es auch im Blog von Hermkes Romanboutique