Urlaub, Hochzeit & Brustwirbel

Ein Blick zurück auf die vergangenen zehn Tage – da ist ja doch viel passiert.

Im Podcast hatte ich es schon erwähnt, dass es mir am Sonntag bei der Aufnahme nicht so gut ging. Nicht erwartet hatte ich da allerdings, dass ich in der Nacht dann für mindestens einen Tag außer Gefecht gesetzt wurde. Kein Herzinfarkt, worauf manche Symptome hinwiesen und die mir früh beim Arztbesuch keine Wartezeit und ein EKG verschafften. Aber verschobene und/oder ausgerenkte Brustwirbel, die mit lautem Krachen wieder an ihre eigentlichen Positionen versetzt wurden. Entspannung wurde mir verschrieben, damit habe ich mich gestern und heute auch wirklich angestrengt. Jetzt geht es wieder, aber dass ich nicht am Firmenlauf werde teilnehmen können, ist mir spätestens heute klar. Es geht mir zwar wieder gut, aber nicht so gut, dass ich da was riskieren möchte.

Aber es gab auch sehr Schönes in der Zeit.

Kaum dass der Gratis Comic Tag in Hermkes Romanboutique vorbei war, konnte ich die ergatterten Comics noch in meinen Rucksack packen — und schon ging es für mich auf meine erste Flugreise seit 20 Jahren. Nein, ein Vielflieger werde ich bestimmt nicht mehr, nicht mal ein Wenigflieger. Aber aus familiären Gründen habe ich meinen ökologischen Fußabdruck vertieft, das war es mir ausnahmsweise mal wert. Und davon abgesehen: So eine Insel im Mittelmeer ist schon auch wirklich schön. Und Comiclesen geht auch am Strand.

Urlaubsgetränke.

Zwei Dinge haben sich in meinem Leben ausgezahlt: junge Freunde zu haben und zu Bloggen. Beides brachte mich am Samstag als Gast auf eine Hochzeit. Und ich liebe Hochzeiten. Wenn sich zwei Menschen das Ja-Wort geben. Und wenn das Ganze ordentlich befeiert wird. Und das wurde es, definitiv, in bester Gesellschaft.

Cool oder müde? Auf der Hochzeit in rechte Partylicht gesetzt.

Spannende Tage in jeglicher Hinsicht also. Mal schauen, was dieser sogenannte Alltag jetzt bringen wird.