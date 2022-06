Bot (rb)² denkt sich im Fediverse Radtouren aus

Das freie Fediverse ist toll! Freie Software ist toll! Freie Gedanken sind toll! Und Rolf ist toll, der einen Gedanken in eine Software für das Fediverse verwandelte.

Als begeisterter Radfahrer baute Stefan „Rolf“ Siegel eine Software, die automatisch zufällige Radtouren um Würzburg herum ausspuckt. Keine vorgefertigten Touren, sondern wirklich neu errechnete. Und dass dieser kleine Road Bike Route Bot — gute Freunde nennen ihn RB*RB oder oder (rb)² — sein fröhliches Unwesen auf meiner Mastodon-Instanz wue.social treibt und dort einmal am Tag eine neue Radtour postet, ist mir eine große Ehre.

Eine von (rb)² errechnete Radtour im Nordwesten Würzburgs.

Nicht dass Jan Böhmermann dort nun mäßig lustvoll unterwegs ist, ist nicht das, was mich an den sozialen Netzwerken begeistert. Sondern das Menschen wie Rolf dort sind, die dort uneigennützig ohne großes Tamtam originelle Projekte starten und diese mit anderen teilen.

Im Mayflower-Blog hat Rolf schon was über die Entstehung des Road Bike Route Bot geschrieben. Wer es genauer wissen will oder noch Fragen dazu hat, die oder er sollte am Donnerstagabend zum Meetup von Modern Software Development gehen oder online per Video daran teilnehmen. Und im Fediverse natürlich (rb)² folgen. Und Rolf. Und dann Rad fahren.