Mal wieder in groß und echt? Auf 17 Jahre Würzblog!

Ich habe ja schon in der letzten Podcast-Folge kurz darüber nachgedacht, dann hat Moggadodde vor ein paar Tage angeregt — Ach komm, ich sag wie’s war: sie hat gebettelt! — doch mal den Geburtstag dieses Blogs am 6.6. nach langer Zeit wieder größer zu feiern.

Denn wer sich noch erinnert: auf die beiden vorherigen Geblogstage wurde wegen Kontaktbeschränkungen nur in grandioser Minimalbesetzung — aber dennoch heftig — angestoßen. Doch 17 Jahre nach dem ersten Blogbeitrag soll es doch mal wieder Masse statt Klasse sein. 😉

Also, liebe Bloggerinnen und Blogger und Blogleser und -leserinnen und alle, die den Podcast hören und diejenigen, die mich auf diesem Blogweg begleitet haben: Wenn ihr mögt, kommt doch am am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, um mit mir darauf anzustoßen. Wir treffen uns an diesem doppelten Feiertag um 18 Uhr am Weindorf irgendwo in dem Bereich Westeingang Marienkapelle, Karmelitenapotheke und „Alberner-Name“-Aifach. Ich glaube das Ufer schenkt da aus und angeblich bekommt man da oft noch einen Platz.

Das soll nur der erste Treffpunkt sein. Ich weiß nicht, wie es am Montag auf dem Weindorf sein wird und mit dem Weindorf ist das eh so eine Sache. Es kann also sein, dass wir irgendwann in eine andere Location weiterziehen. Darum: Schaut zumindest an dem Tag auf den Würzblog-Account auf wue.social, da halte ich euch über die Feierlichkeiten auf dem Laufenden. Falls wir woanders hin gehen, dann wird es aber nicht weit weg im Innenstadtbereich sein.

Es wäre schön, mal wieder viele von euch zu treffen, bei manchen ist ja nun wirklich schon sehr lange her.

Und ja: Ich muss tags darauf arbeiten. 🙂

Und damit darf ich mit großer Freude das traditionelle Sätzchen schreiben: Wer mag darf sein oder ihr Kommen, Fernbleiben oder die Unschlüssigkeit in den Kommentaren ankündigen. Spontanes Auftauchen ist aber ausdrücklich erlaubt.



