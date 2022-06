Kurz-vorm-U&D-Freude

Heute geht das Umsonst & Draussen in Würzburg los. Langjährige Blogleserinnen und -leser werden wissen, wie sehr mir das U&D ans Herz gewachsen ist. Und so freue ich mich — nach einem durch die Pandemie ausgefallenen und einem durch die Pandemie im Notbetrieb durchgeführten Festival — wie blöd auf ein Umsonst & Draussen, dass wieder so einigermaßen groß und offen auf den Mainwiesen stattfindet.

Nein, genau „wie früher“™️ ist das U&D in diesem Jahr nicht. War es im auch früher nicht. So wird es in diesem Jahr keine Zelte auf den Mainwiesen sein. Zu teuer, Personal ist und war knapp, höhere Ansteckungsgefahr (kennt ihr auch wieder so viele, die gerade Corona haben?). Darum als kein Zirkuszelt, kein Kunst-und-Kaffeezelt und das Drinnen-Zelt ist wieder zu einer Draußen-Draussen-Bühne mutiert. Wettermäßig insofern unproblematisch, als dass wohl kein Regen kommen wird. Fehlender Schatten könnte allerdings das Problem werden, es wird die nächsten Tage in Würzburg wohl eher sauheiß werden.

Auch der Aufbau des Festivals ist anders. Die beiden großen Bühnen sind nicht an den Enden des Geländes zu finden, sondern voneinander abgewandt eher in der Mitte. Wer schon längere Zeit auf den vergangenen U&Ds unterwegs war, wird sich erinnern — das hatten wir schon mal. Die Palettenbühne, der Blinddarm der letzten U&D-Jahre, ist auf das offizielle Festivalgelände gewandert. Ich hoffe, es wird da auch seinen Charme erhalten können.

Nach dem Frühstück habe ich noch schnell einen U&D-Bot für Mastodon geschrieben und in den WuerzBot auf wue.social integriert. Der ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, und wenn alles funktioniert, sollte er etwa alle 20 Minuten während des Festival-Betriebs posten, wer gerade auf welcher Bühne spielt und was in Kürze auf welcher Bühne zu hören sein wird. Das Python-Script konnte ich auch dreckig so schnell zusammenhacken, weil dankenswerterweise das Programm des U&D auf dem Open-Data-Portal der Stadt Würzburg zu finden ist. Da fiel dieser zeitraubende Teil schon mal weg.

Auf dem Zettel für den heutigen U&D-Donnerstag stehen bei mir:

Es geht heute mit vielen Bekannten für mich los: Ich will es gemütlich auf der U-Bühne mit Inswingtief angehen lassen, dann bei Instant Voodoo Kit deutlich mehr zappeln. Dann rüber zur D-Bühne, da wird eher Surfpunk mit Die Cigaretten für mich angesagt sein und richtig wild will ich es mir dann mit Hilgedard von Binge Drinking geben. Und dann schau ich mal. Kneipenchor vermutlich.