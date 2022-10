Durchatmen

Die vergangenen Wochen waren echt hart für mich. Auf der Arbeit war so richtig viel los, die Covid-Nachwehen kosteten sehr viel Kraft und was noch an Rest-Energie übrig war, ging in meiner Freizeit in die Main-Post-Beilage für die Wuerzburg Web Week.

Die Nachwehen sind noch da, die Beilage in ihren letzten Zügen, aber noch nicht fertig, aber ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Und schon geht es mir ein klein wenig bessern. So atme ich tief durch und sehe Licht im Tunnel, endlich wieder Dinge zu tun, die ich gerne machen will. Unter anderem endlich wieder hier Bloggen und Podcasten. 🙂