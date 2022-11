Das Fediverse: Soziale Medien ohne Facebook, Twitter und Co

Wie die regelmäßig Leserinnen und Leser des Würzblog wissen, habe ich vor über zwei Jahren meine aktive Teilnahme bei fast allen kommerziellen Social-Media-Plattformen beendet– allen voran Facebook, Instagram und Twitter. Allerdings habe ich die sozialen Netzwerke an sich nicht aufgegeben, sondern bin in das Fediverse gewechselt, der Welt der freien, föderierten und dezentralen sozialen Netzwerke. Und im Rahmen der Wuerzburg Web Week 2022 werde ich am Sonntag, 23. Oktober, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr über Senfcall.de (BigBlueButton) zum Fediverse eine(n) Vortrag/Demonstration/Diskussion/Fragerunde machen.

Im Grunde ist es mir wurscht, wieviel Menschen sich zu der Session zuschalten, solange es die Senfcall-Server aushalten. 😉 Wer mag, kann sich aber hier im Blog in den Kommentaren „anmelden“ oder — wer schon einen kleinen Schritt ins Fediverse wagen will –, auf meiner (Test)-Mobilizon-Instanz.

Hier schon mal der Link zur Videokonferenz: https://lecture.senfcall.de/ral-057-uyi-1nb

Die Session richtet sich vor allem an Menschen, die noch nicht im Fediverse daheim sind. Aber natürlich sind trotzdem alte Fedinauten gerne gesehen. 🙂

Und hier der offizielle Ankündigungs-Text der Veranstaltung