Einmal Randersacker und fast nicht mehr zurück

Was für ein tolles Wetter heute am Sonntag. Sonne, blauer Himmel und so 15 Grad hier in Würzburg. Eine gute Gelegenheit, nach langer Zeit mal wieder einen Spaziergang am Main entlang nach Randersacker zu laufen.

Die Sonne spiegelt sich im Main.

Noch vor wenigen Monaten war das eine lockere Angelegenheit für mich. Oft bin ich am Samstag, vor dem Kaffeetrinken im DOC mit dem WueWW-Team, mal schnell von der Sanderau nach Randersacker und wieder zurück gegangen und gleich weiter in die Stadt. Etwa eineinhalb Stunden hat das gedauert, der Puls ging hoch, aber im Grunde hat es nicht sonderlich angestrengt.

Ein Schiff, frisch aus der Randersackerer Schleuse

Nach meiner Corona-Erkrankung sieht das etwas anders aus. Das PostCovid bremst mich ganz schön aus. Aber heute gab es für mich das kleinen Erfolgserlebnis, dass meine Kraft mal wieder für den Weg nach Randersacker gereicht hat, bisher musste ich kurz nach dem Glashaus-Biergarten erschöpft kehrt machen. Vielleicht geht es ja doch langsam ein klein wenig bergauf mit mir.

Die Außenbeleuchtung des Glashaus-Biergarten hat in dieser Saison etwas gelitten.

Auf dem Rückweg habe ich allerdings schon gemerkt, dass noch nicht alles wieder in Ordnung ist. Ab Höhe Graf-Luckner-Weiher hat mich wirklich die Kraft verlassen und konnte den Rest bis nach Haus nur noch ganz langsam gehen — mit einer Pause zwischendurch.

Trotzdem — ich nehme den Spaziergang gesundheitlich unterm Strich mal als positives Zeichen!

Wovon ich nicht genau weiß, wie positiv ich das sehen soll, ist: Heute war fast Mitte November, der erste Advent winkt schon und so langsam mache ich mir Gedanken über meine wenigen Weihnachtsgeschenke. Am Main sah es aber aus, als wäre es September. Die Wiesen waren saftig grün, die Weinberge nicht sehr kahl nach der Lese, sondern noch einigermaßen bunt belaubt. Die Bänke am Main waren meist belegt, und gar nicht mal so selten von Menschen ohne Jacke und das eine oder andere T-Shirt war zu sehen — von den paar Schwimmerinnen mal gar nicht zu reden.

Aber gut, es ist ja auch Herbst. Und nicht Winter. Nur in Weihnachtsstimmung komme ich bei diesem Wetter noch nicht.

Die Randersackerer Weinberge kurz vor dem ersten Advent.

Was immer da wächst – es wuchert gerade.