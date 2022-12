Klirrende kalte Kamera

Morgen soll es ja in Würzburg — und dem Rest Deutschlands auch — schlagartig deutlich wärmer werden. Was erst mal Blitzeis bedeuten könnte. Aber auch, dass es das mit dem Winter erst mal wieder war. Zu meinen vielen Ideen für das Menü an Heilig Abend gesellen sich nun auch noch Grillgerichte.

So sichere ich hin im Blog mal ein paar Bilder aus den eben vergangenen Tagen, als ich durch die klirrenden Kälte in Würzburg spaziert bin. Ein paar Mal hatte ich bei -9 Grad Celsius schon Sorge, dass mir die Kamera einfriert. Aber mein Sony Alpha hielt durch.