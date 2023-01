Ins neue Jahr mit dem Würzblog-Neujahrsretzel

Um die grauen Zellen für 2023 gleich mal auf Vordermann zu bringen, lasst uns das Jahr nicht mit einer Neujahrsbretzel, sondern mit einem Neujahrsretzel beginnen. Ohne B. Ein Rätsel also.

Vor vielen, vielen Jahres gab es hier im Blog schon mal ein episches Bilderrätsel in 57 Teilen. Ganz so groß wird das aktuelle Rätsel nicht — ich kann euch nur noch nicht genau sagen, in wie vielen Teilen sich das abspielen wird.

Den ganzen Januar über wird es hier Beiträge mit Fragen rund um Würzburg geben. Ich peile mal an, dass es wirklich jeden Tag eine Frage veröffentlicht wird — nur noch habe ich nicht genug beisammen, zwölf sind bisher vorbereitet. Aber ich bin mal zuversichtlich, das ich während der nächsten zwölf Tage den Rest noch schaffe. Aber seid nicht böse, wenn mal ein oder zwei Tage lang keine neue Frage erscheint.

Die Fragen sind querbeet. Manchmal muss man sich vor Ort in Würzburg etwas anschauen, manchmal muss man was auf einem Foto erkennen, manche sind ohne Bild, manches wisst ihr vielleicht auch einfach so, manches kann man auch schnell und bequem vom Sofa aus im Netz finden, eventuell müsst ihr auch mal raten oder schätzen. Es wird schwerere und leichtere Fragen geben, wobei das jede und jeder vielleicht ein wenig anders sehen wird.

Es wird diesmal kein Lösungswort zu errätseln sein. Notiert euch einfach die Antworten — das sind ein oder mehrere Worte und Zahlen — auf die Fragen und gebt sie am 1. Februar ab, wie und wo wird an dem Tag ein eigener Beitrag erklären.

Natürlich geht es beim Würzblog-Neujahrsretzel um Ruhm und Ehre. Aber zusätzlich auch um Materielles. Denn ich habe noch Gutscheine von Hermkes Romanboutique (also für Bücher, Comics, Spiele, etc), die ich damals als Corona-Unterstützung gekauft habe. Und die bringe ich nun unter das Rätselvolk. Ihr sechs besten Mitspielerinnen und Mitspieler können sich also auf Gutscheine im Wert von 32, 16, 8, 4, 2 und 1 Euro freuen. Bei Punktgleichstand entscheidet, wer die Antworten zuerst abgegeben hat. Ihr könnt anonym bei dem Rätsel mitmachen, nur wenn ihr einen der Gutscheine gewinnt, dann brauche ich eure Adresse oder wir müssen eine Übergabeort ausmachen.

Die Kommentare bei den Fragen des Würzblog-Neujahrsretzels sind ausgeschaltet, damit niemand die Lösungen bekannt gibt. Seid bitte so fair und verderbt niemandem den Spaß am Rätsel, indem ihr die Lösungen im Netz postet. Allgemeine Fragen oder Anregungen zum Neujahrsretzel könnt ihr hier in den Kommentaren hinterlassen.

Alles klar soweit? Dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen rätselhaften und unterhaltsamen Januar.