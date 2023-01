Ihr erinnert euch noch? Vor zwei Jahren wollte Hermkes Romanboutique in Würzburg ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Die Corona-Pandemie war da aber ganz anderer Meinung und die große Feier fiel aus.

Im Nachhinein hatte das auch positive Effekte, im Grunde führte das dazu, dass Gerd und Burn unter die Podcaster gegangen sind und bis heute – jeder auf seine Weise – aus dem „Hermkeversum“ erzählen.

Aber gefeiert wird nun doch. Denn wie wir alle wissen, ist 42 die alles erklärende Zahl im Universum und der 42. Geburtstag meines Lieblings-Buch-Comic-Spiele-Laden in Würzburg ist auch ein Grund, es mal krachen zu lassen.

Ich war zu faul, mit die Beiträge über das üppige Programm in der Festwoche vom 9. Januar bis 14. Januar 2022 zu lesen. Wozu habe ich denn einen Podcast? Also habe ich mich am Dienstag vor der 42 mit Gerd und Burn früh in der Romanboutique getroffen und wir haben über die geplanten Veranstaltungen zum Geburtstag geplaudert.

(P.S. Technisch hat es etwas geklemmt hier auf dem Server, darum veröffentliche ich diese Folge leider später als gewollt. Und darum sind die Shownotes auch nicht ganz fertig)

