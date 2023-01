Würzblog-Neujahrsretzel #7 – Perryboutique

Na, habt ihr die paar Tage Rätselpause gut überstanden? Gut, dann machen wir doch gleich weiter. Wie ihr sicher wisst, feiert Hermkes Romanboutique die ganze Woche über ihr 42-jähriges Bestehen mit vielen bekannten Gästen — einer sogar mit einer eigenen Fernsehsendung.

Gegründet wurde der Buch-, Comic- und Spieleladen in der Valentin-Becker-Straße vor 42 Jahren von seinem Namensgeber Hermke Eibach (ja, Hermke ist der Vorname). Hermke war und ist schwer vernetzt in der Szene der Science-Fiction- und Fantasy-Kreativen. So sehr vernetzt, dass er von manchen Autoren sogar Gastauftritte in deren Roman bekam. So auch mehrmals in der 60 Jahre alten Science-Fiction-Heftreihe Perry Rhodan, aber nur einmal in einem Heftroman der Hauptserie.

Frage Nummer 7: Wie hieß denn der Titel des Romans in der wöchentlich erscheinenden Heftreihe, in denen Hermke namentlich gut erkennbar einen Gastauftritt hatte?