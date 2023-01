Phantasie-Viererlei mit magerer Füllung

Schade, dass nicht mehr da waren. Also bei der Lesung am Montag. Da hat man mal vier Fantasy-, Science-Fiction-, Horror-Autoren — und gar nicht mal so unbekannte — auf einem Fleck, und kaum jemand kommt zur Lesung. Und das traurigerweise auch noch zu einer Veranstaltung der Festwoche zu 42 Jahre Hermkes Romanboutique.

Thomas „Tom“ Finn war da und las aus seinem Horror-Thriller „Whispering Fields – Blutige Ernte“, die Orgel-Brüder Tom und Stephan aus ihrem Buch „Die Schattensammlerin – Dichter und Dämonen“ und Michael Marrak — staugefoltert leider viel zu spät aufgetaucht — aus dem Roman „Anima Ex Machina“.

Thomas Finn, Stephan Orgel, Gerd Eibach und Michael Marrak

Ok, die geringe Besucherzahl hatte auch seine Vorteile. Die Lesung wurde im Keller der Akademisch-musikalische Verbindung, gleich gegenüber der Romanboutique. nicht mit den bereits aufgebauten Stuhlreihen und Vorlesetisch durchgezogen, sondern wenige Meter daneben im gleichen Raum recht intim und gemütlich auf Sofa, Sessel und Stühlen um einen kleinen Tisch herum.

Diejenigen, die den Weg in die AMW gefunden hatten, hatten vermutlich einige unterhaltsame Stunden mit dem Autoren-Quartett. Ich hatte sie zumindest. So sehr, dass ich sogar viel länger geblieben bin, als ich eigentlich vor hatte. Es wurde gelesen, signiert, geplaudert und diskutiert.

Auch die Bücher fand ich interessant — ich hatte beispielsweise die T. S. Orgels während ihrer Zwerge-und-Stein-Phase etwas aus den Augen verloren und völlig übersehen, dass sie nun auch in anderen Genres unterwegs sind. Da muss ich wohl was nachholen.

Schade nur, dass Michael Marrak so spät ankam, denn er war der einzige Autor, von dem ich auch selbst Bücher besaß und besitze (geliehene Orgel-Bücher habe ich allerdings auch gelesen) und hätte gerne mehr von ihm gehört. Das wenige machte mir Lust auf mehr. Aber dann musste ich doch wirklich mal gehen.

Nochmals: Schade, dass so wenig Besucherinnen und Besucher da waren. Ich hoffe, die kommenden Tage in der Jubiläumswoche der Romanboutique werden etwas voller werden. Ok, bei Denis Scheck am Donnerstag wird die Hütte vermutlich voll sein, der sollte ja aus dem Fernsehen bekannt sein. Aber all die anderen Comiczeichner, Autorinnen und Autoren und Rollenspielmacher, die in der Festwoche kommen, hätten doch auch etwas Publikum verdient.

Tom — er imitiert gerade Goethe — und Stephan Orgel lesen aus „Die Schattensammlerin„

Thomas Finn mal nicht als Vorleser, sondern interessierter Zuhörer.