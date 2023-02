Werkberg-Wochenende

Das Wintersemester geht dem Ende entgegen, die Prüfungszeit noch mehr, und das heißt in der Fachhochschule — Entschuldigung, TECHNISCHE Hochschule seit Anfang des Jahres — Würzburg-Schweinfurt, dass die Gestaltungsfakultät die Semesterarbeiten ausstellt.

Es ist also „Bergwerk“ an diesem Freitag und Samstag, weil es oben auf dem Berg am Sanderheinrichsleitenweg ist und weil die Werke der Studentinnen und Studenten der Gestaltung gezeigt werden. Und da ist immer viel Interessantes, Hübsches, Durchdachtes, Konstruiertes, Gefühltes, Visualisiertes, Gebautes, Gemaltes, Gezeichnetes, Gebasteltes, Geknicktes, Geglättetes, Geprogrammiertes, Geschriebenes, Gefilmtes, Gefotografiertes — und für mich immer viel Inspirierendes. Ein Berg voller Werke halt. Kurz gefasst: Geht mal hin, das lohnt sich immer!

Also: Bergwerk 2023, Wintersemester-Edition: Freitag 10. Februar, von 12 bis 19 Uhr

Samstag, 11. Februar, von 10 bis 18 Uhr an der THWS am Sanderheinrichsleitenweg. Wir sehen uns.