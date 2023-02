Hugos Baustelle ohne Theater

Neulich bin am Main in Richtung Randersacker Spazieren gegangen. Und dabei bin ich am Glashaus-Biergarten vorbeigekommen. Oder besser gesagt: Ich bin nicht daran vorbeigekommen. Denn den gibt es ja nicht mehr.

Aber statt einer Baustelle für die Freiluftbühne des Chambinzky-Theaters — der Plan ist nämlich zumindest an dieser Stelle gestorben (Main-Post+ €) — finde ich eine Baustelle für einen neuen Biergarten vor. „Hugo’s Biergarten“ soll dort im Frühling 2023 eröffnen, allem Anschein nach mit noch zu wenig Personal und mehr als genug sinnfreie — jedoch erlaubte — Apostrophen.

Der ehemalige Glashaus-Biergarten wird zu „Hugo’s Biergarten“ umgebaut.

Wie es aussieht, gibt es da noch ordentlich zu bauen. Den Beginn des meteorologischen Frühlings am 1. März werden sie vermutlich nicht mehr als Eröffnungstermin schaffen, den 20. Juni als letzten Tag des astronomischen Frühjahrs aber wahrscheinlich schon.

„Hugo’s Biergarten“ ist im Entstehen.

Gut, dann eben kein Theater, sondern ein Biergarten. Gut um dort einzukehren und eine kurze Pause einzulegen … auf dem Weg ins das künftige Chambinzky-Freilufttheater (das laut Main-Post-Artikel nun eventuell irgendwo anders auf dem Gebiet Randersacker entstehen könnte)