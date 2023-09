Linux in Würzbux

Die Welt der Betriebssysteme für Notebooks und Desktop-Rechner teilt sich nach wie vor klar auf: Windows von Microsoft dominiert laut Statista alles mit knapp 70 Prozent, auch wenn es immer mehr schwächelt. Der Anteil von Apples macOS wächst und hat es auf rund 17 Prozent gebracht. Und dann gibt es den kleinen und wundervollen Planeten Linux mit einer Masse von 3 Prozent. Und dieses freie Betriebssystem führt uns nun direkt nach Würzburg.

Vor vielen Jahren gab es schon einmal ein bis zwei Linux User Groups (LUG) — wohl von 2003 bis 2016 — in Würzburg, also eine Gruppe von Linux-Anwenderinnen und -Anwendern, die sich mehr oder weniger regelmäßig zum Austausch trafen. Diese Gruppen gibt es nicht, zumindest sind sie nicht mehr sichtbar.

Der Würzburger Linux-Blogger und -Podcaster Michl möchte wieder so eine Linux User Group ins Leben rufen. Was mich als Linux-Nutzer — in Wellen seit über 30 Jahren — sehr freut. Wen das auch freut, die und der kann sich ja bei Michl melden, aktuell geht es darum, einen Termin für ein erstes Treffen im Mai zu finden. Und vielleicht sehen wir uns ja bald beim Neustart der Linux User Group in Würzburg.