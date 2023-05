Steinlauchtal

Angefixt von dem leckeren Essen bei der VoKü im Cairo an diesem Montag habe ich heute als Ziel für meinen Sonntagsspaziergang das Steinbachtal gewählt. Nicht nur weil es das schön ist, sondern auch, weil dort Bärlauch wächst. Und spazieren war ich in zauberhafter Begleitung, nicht nur weil sie zauberhaft zauberhaft ist, sondern auch, weil sie sich mit Pflanzen deutlich besser auskennt als ich. Was nicht sehr schwer ist.

Bärlauch wächst im Steinbachtal gerade in Massen. Und ja, man kann ich wirklich ganz gut an dem leichten Knoblauchgeruch erkennen. Maiglöckchen, die Bärlauch ähnlich sehen, riechen nicht nach Knoblauch. So sagte man mir, wobei ich gerne mal den direkten Vergleich hätte.

Ich habe mir eine Handvoll gepflückt, die gibt es morgen vermutlich als Pesto auf Nudeln. Pesto a la Steinbachtal.