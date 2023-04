Höchste Zeit für ein Barcamp Würzburg

Ich hippel ja schon die ganze Zeit herum, wann es denn endlich öffentlich bekannt gegeben wird. Schlimm, wenn man was schon lange weiß, aber nix sagen darf. Aber heute ist es raus — es wird wieder ein Barcamp Würzburg geben und zwar am Samstag, 17. Juni 2023. Ich freu mich wie Bolle!

Für alle, die jetzt nur ein „Hä?“ im Kopf haben: Ein Barcamp ist eine Art von lockerer Konferenz, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Programm selbst gestalten. Es gibt keine vorher festgelegte Tagesordnung, sondern die Themen und Sessions werden vor Ort spontan vorgeschlagen und gewählt. Beim Barcamp Würzburg ist das Oberthema Digitales im allerweitesten Sinne. Wissen wird dabei offen ausgetauscht und es ergeben sich ganz entspannt viele Möglichkeiten zum Leute kennenlernen und Netzwerken.

Barcamp erleben

So klingt das theoretisch. Das Problem ist — egal, wie man es beschreibt, so richtig vorstellen kann man sich unter einem Barcamp erst wirklich etwas, wenn man hingeht und es erlebt. Das war bei mir auch so. Das erste Barcamp Würzburg 2015 war damals mein erstes Barcamp überhaupt. Und zu dem bin ich etwas skeptisch und leicht zögerlich hingegangen. Aber die tolle Atmosphäre, die offene Art, wie sich viele mit ihrem Wissen und Unwissen einbringen, die netten Menschen und ja, das leckere Essen — das alles hat mich zu einem grundsätzlichen Fan des Barcamp-Formats an sich und ganz speziell und konkret des Barcamps Würzburg werden lassen. Und ich habe kaum mal ein Barcamp hier ausgelassen.

Um so trauriger war ich, dass nun drei Jahre Pause waren. Während der Corona-Zeit habe ich selbst sogar interne virtuelle Barcamps organisiert. Nun ist eine Generation herangewachsen, die Barcamps nur mit der Webcam kennen. Für die ist jetzt Gelegenheit, das besondere Flair eines Vor-Ort-Barcamps kennenzulernen und hoffentlich zu genießen.

Mut zur Wissenslücke, Mut zu Banalitäten

Bitte keine Scheu und kein Denken „Oh, was soll ich da, die anderen wissen doch viel mehr als ich“. So ein Barcamp funktioniert so gut, weil jede und jeder Dinge nicht weiß. Und Dinge weiß, die andere nicht wissen, aber denkt, das weiß doch jeder und jede. Oft auch vermeintliche banale Dinge. Oder Dinge, die man beim Thema Digitales erst mal gar nicht auf den Schirm hat. Wir hatten schon Sessions, da ging es um Bierbrauen, Pantomime, Häkeln, Geflüchtete, die Wasserwacht oder Synthesizer-Geschichte. Das hat alles gepasst und — soweit ich selbst teilgenommen hatte — sie waren toll.

Organisiert wird das Barcamp wieder von Ute Mündlein mit Unterstützung aus der Ferne von ihrem ehemaligen Barcamp-Mit-Organisator Markus Sommer. Eigentlich sollte die Ära Mündlein-Sommer beim Barcamp ja beendet sein … aber wie bei so Vielem in den vergangenen drei Jahren kam es auch hier anders.

Zeit, Ort, Karten, Essen



Ort des Barcamps am 17. Juni wird der Skyline Hill Center oben am Hubland sein, bzw. der „Inkubator“ des Zentrums für digitale Innovationen dort. Los geht es um 9 Uhr mit einem Frühstück und klingt dann am frühen Abend aus.

Wer gerne am Barcamp Würzburg teilnehmen will, sollte nicht zuuuuu lange überlegen. 49 Karten sind in den freien Verkauf gegangen (ein paar Karten werden noch an Team und Sponsoren gehen), davon sind schon nach wenigen Stunden einige weg. Knapp 30 Euro kostet für Karte für normale Teilnehmende. Kleiner Wermutstropfen — Nelles, der Caterer der früheren Barcamps Würzburg, war diesmal nicht zu bekommen. Aber Ute hat schon für leckere Alternativen hier aus der Region gesorgt, natürlich auch vegetarisch und vegan.

Ich würde mich freuen, das eine oder andere bekannte Gesicht zu sehen und noch mehr würde ich mich freuen, wenn sich ein paar Barcamp-Neulinge trauen würden. Wir sehen uns dort!

Titelbild: Barcamp-Würzburg-Logo lokal durch Stability AI gejagt