Eigentlich wollte ich in den nächsten Tagen zu ein paar Veranstaltungen der Zukunftswoche Mainfranken gehen. (Das Zukunftsfest am Samstag habe ich bis auf ein kurzes Durchrennen leider sausen lassen müssen.) Nun — hin gehen könnte ich zu den Veranstaltungen mit Mühe und Not schon, aber nicht dort Sitzen oder ähnliches, einem ungezogenen und sehr bissigen Ischias-Nerv sei Dank.

Aber zum Glück gibt es ja doch ein paar Online-Veranstaltungen bei der Zukunftswoche. Nun ziehe ich mir in Schonhaltung vom Rechner Themen wie „Lecker und nachhaltig„, dem Regionalen Kunststoffkreislauf und Digitaler Barrierefreiheit. Und dann schaue ich mal, ob ich am Mittwoch endlich mal zur Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft Würzburg laufen kann, wo ich schon länger hin wollte.

Aber mit den Vor-Ort-Veranstaltungen muss ich für diese Woche erst mal schauen, wie das meine Beweglichkeit mitmacht. Ich muss ja auch mal an die Zukunft und Nachhaltigkeit meines Körpers denken.