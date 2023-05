Neu in der Straße Nummer 4: La Rue04

Bei meinem recht humpeligen Ischias-Spaziergang heute Mittag bin ich zufällig auf ein neues kleines Café in der Würzburger Innenstadt gestoßen – La Rue04 (Link zu Instagram).

„Rue“ war eines der ersten von bis heute sehr wenigen französischen Worten, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und das auch nur, weil ich die Geschichte „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ als Jugendlicher gelesen habe. Edgar Allan Poe hat in dieser Kurzgeschichte als einer der ersten Autoren das Thema des verschlossenen Raums verwendet.

Café La Rue04 in der Katharinengasse von außen.

Verschlossen war das Café La Rue04 heute nicht. Im Gegenteil, es hatte heute erst eröffnet. Und die beiden netten jungen Frauen hinter der Theke erklärten mir, dass der Name keine tiefere Bedeutung hätte. La Rue für Straße und 04 für die Hausnummer in der Katharinengasse, wo sich das Café befindet. Ich gebe zu, auf Französisch klingt das schon besser als „Die Straße 4“.

Café La Rue04 in der Katharinengasse von innen.

Mit dem Namen endet auch auch schon der Bezug zu Frankreich, davon abgesehen, dass es dort Croissants gibt. Und vielleicht noch belgische Waffeln. Aber was soll’s, italienische Focaccia und deutsche Schwarz- und Sauerteigbrote mit verschiedenen Belägen können ja auch sehr gut schmecken. Und dazu noch ein Tagesgericht und einen Tageskuchen.

Wie heißt auf der der Karte? „Der Kernwert von La Rue04 ist es[,] saisonale und hochwertige Produkte anzubieten.“ Und regionale. Das Brot ist vom Hipster-Bäcker Düll, das Gemüse von Reizenstein aus Rimpar, der Kaffee aus Frankfurt und die Milch aus Hohenroth. Feine Sache.

Der Cappuccino

Den Kaffee habe ich in Form eines Cappuccinos in einer eher ungewöhnlichen Tasse getrunken, der schmeckte schon mal gut. Ich habe nur zu spät gesehen, dass es auch Hafermilch gibt. Naja, das nächste Mal. Und beim nächsten Mal denke ich auch gleich daran zu zahlen, nicht erst wenn das La Rue04 verlassen habe. Die Preise? Nun ja, ein Schnäppchen ist es meiner Meinung nach dort nicht, aber mit dem regionalen und saisonalen Anspruch ist es ok.

Geöffnet hat das La Rue04 Dienstag bis Samstag von 8 Uhr bis 18 Uhr.