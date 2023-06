18 in Berlin

Am kommenden Dienstag ist es soweit – diejenigen unter euch, die geboren worden, als der erste Beitrag hier im Würzblog veröffentlicht wurde, dürfen dann wählen, heiraten, ohne Begleitung Auto fahren (wenn ihr einen Führerschein habt natürlich), in den Puff gehen und Schnaps kaufen. Und noch ein paar Sachen.

Denn am 6.6.2023 wird das Würzblog 18 Jahre alt und damit erwachsen. Und schon kamen die ersten Fragen, wie und wo denn am dem Tag gefeiert wird. Die Älteren erinnern sich — der Geblogstag zusammen mit dem Bloggertreffen an dem Tag war früher ein beliebter Anlass für zügellose Feiern.

In diesem Jahr aber nicht. Denn wo kann man besser feiern, dass man Volljährig ist, als in Berlin. Und da bin ich am Geblogstag.

Ehrlich gesagt bin ich da gar nicht zum Party machen, sondern zur re:publicahttps://re-publica.com/. Mal wieder. Früher war der Übergang da fließend, aber nicht nur die Konferenz, sondern auch ich bin älter geworden. Ok, faule Ausrede. Aber mein PostCovid, Ischias und Heuschnupfen (bei euch auf so extrem schlimm gerade?) sind es nicht.

Trotzdem wird sicher auch abends was gehen hier, und sicher auch am Dienstagabend. Vielleicht schaffe ich es ja, ein Zeitfenster für ein virtuelles Anstoßen einzurichten. Wenn nicht – ich bin aller Voraussicht Donnerstag bis Sonntag beim Umsonst und Draussen. Da können wir dann gerne auf 18 Jahre Würzblog anstoßen – in echt.

Ich schreibe das gerade in einem überfüllt len Regionalexpress auf dem Weg nach Erlangen. Den von da fahr ich morgen los nach Berlin.(Fragt nicht) Wie früher, mit nur einem Rucksack. Von daher kommt gerade schon so etwas wie Partylaune auf. Die Alkoholfahnen um mich herum helfen dabei auch etwas.