18. Geblogstag in der Ferne

Irre! 18 Jahre ist dieses Blog jetzt alt! Und das freut mich so sehr, dass ich sogar drei Sätze in Folge mit einem Ausrufezeichen enden lasse!

Den Geblogstag begehe ich nicht in der thematischen Heimat es Blogs, in Würzburg. Sondern in Berlin. Auf der re:publica, der großen Digital-Konferenz. Somit passt es doch ein wenig an diesen Jubeltag dort zu sein, auch wenn es hier kaum noch um Blogs an sich geht , sondern um Kommunikation und Leben im digitalen Raum im Allgemeinen.

Geblogstag-Frühstück auf dem Hotelschiff auf der Spree

Gut, eines ist hier ganz anders also daheim in Würzburg. So gibt es auf dieser Veranstaltung hier ausschließlich veganes und vegetarisches Essen, was ist Würzburg ja rein physiologisch überhaupt nicht möglich ist. Und es fehlen hier traurigerweise die lieben Leserinnen und Leser, mit denen ich auf auf den Geblogstag anstoßen kann. Obwohl — ein oder zwei habe ich gesehen, vielleicht kralle ich die mir heute Abend.

Ein Selfie mit der Maus aus der Sendung mit der Maus.

Ein Geschenk zum 18. Geblogstag dann aber doch gemacht. Mein allererstes Selfie mit einem Promi in meinem ganzen Leben — und zwar mit der Maus aus der Sendung mit der Maus. Ja, das Blog ist erwachsen, ich bin aber weiter irgendwie ein Kind. Außerdem hatte ich, obwohl ich meine übliche an diesem Tag getragene Krone in Würzburg blieb, doch Plüsch an meinem Körper.

In den 18 Jahren ist viel passiert in und mit diesen Blog und ich wage gar nicht in dessen Zukunft zu schauen. Ich habe im vergangenen Jahr wieder mehr gebloggt und Spaß dabei. Schauen wir einfach mal … und trinken dann vielleicht im kommenden Jahr gemeinsam darauf! Ausrufezeichen!