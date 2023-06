U&D23 – Mehrfach gespannt

Festivalzeit! Auch in Würzburg! Nach dem Africa Festival darf nun ab heute an Fronleichnam das Umsonst & Draussen die Mainwiesen in Würzburg vier Tage lang bespielen. Überall werden die Festivaltickets teurer, beim U&D haben sie sich verhundertfacht. Aber hundert mal Null Euro ist zum Glück immer noch Null. Sorry, kleiner Griff in Kiste klassischer U&D-Witze. Kommt nicht wieder vor. Als Entschädigung schenke ich euch auch allen Freikarten für das Umsonst & Draussen. Ups, jetzt ist es schon wieder passiert! Ok, ich mache die Lahme-Gag-Kiste jetzt mal zu.

Das Umsonst & Draussen ist auch 2023 weiterhin beides — umsonst und draußen. Da hat sich auch unter neuer Geschäftsführung nichts geändert (ich würde gern auf die Nachricht auf der U&D-Webseite verlinken, aber nachhaltigen Permalinks sind wohl nicht angesagt). Ich bin gespannt, ob und wie sich das auf das Festival auswirken wird. Und gespannt bin ich auf die Preise der Getränke, über deren Verkauf sich das Festival auch finanziert, und die Vorglühquote vor dem Festival.

Ich werde heute noch guter Dinge und ebenso gut gelaunt dort hin gehen. Finde es aber jetzt schon schade, dass ich Gerald von Musik on Net nicht treffen werde. Den er ist frustriert — „angepisst“ trifft es wohl besser, aber das wollte ich an einem kirchlichen Feiertag nicht schreiben — über den Umgang mit den freien Konzertfotografen. Ich bin in dem Thema viel zu wenig drin, um mich da qualifiziert äußern zu können. Aber nach dem, was Gerald schreibt, kann ich seine Angepi… Frustration ein Stück weit verstehen.

Mir stecken vier harte Tage in Erlangen und Berlin mit zig gelaufenen Kilometern und massivem Heuschnupfen in den Knochen und schaue mal bin gespannt, wie ich beim Umsonst & Draussen durchhalten werde. Beim Heuschnupfen könnte mir das Wetter vielleicht sogar in die Karten spielen. Heute hat es schon ein paarmal kurz gewittert und geregnet, das senkt die Pollenbelastung zumindest kurzzeitig mal ordentlich. Ja ja, was der einen Leid, des anderen Freud‘.

Wie schon im vergangenen Jahr habe ich dem Satz an offenen U&D-Programmdaten gespielt, der auf dem OpenData-Portal der Stadt Würzburg zu finden ist. Herausgekommen ist ein inoffizieller U&D-Bot im Fediverse. Aber das hatte ich ja schon geschrieben.

Und ich habe mir auch schon mal ein mögliches Musikprogramm für heute zusammengestellt:

Ich will zu:

Da überschneiden sich ein paar Konzerte, aber da ich meine Pläne eh regelmäßig komplett über den Haufen werfe, mache ich mir darum erst mal keine Sorgen. Aber auch hier — ich bin gespannt, was ich wirklich hören werde.