Danke fürs Gießwasser, Gewitter

Keine Ahnung, was die zwei Gewitter-Durchläufe heute Abend in und um Würzburg so angerichtet haben. Hier bei mir waren sie sehr willkommen.

Zum einen konnte ich die Dachwohnung mal einigermaßen durchlüften und deutlich unter 30 Grad bringen. Zum anderen konnte ich auf dem Balkon rund 70 Liter Wasser sammeln. Damit ist die Versorgung der Balkonpflanzen für die nächsten Tage gesichert, ohne den Wasserhahn zu bemühen.