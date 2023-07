U&D Karscht, mal sehen

Von Freitag bis Sonntag ist das Umsonst & Draußen-Festival auf dem Saupurzel in Karlstadt. Viel kleiner als sein Würzburger Geschwisterchen, aber nicht weniger besuchenswert. Gerade in den vergangenen Jahren ist mir das „Karschter U&D“ sehr ans Herz gewachsen. Familiäre Atmosphäre, sympathische entspannte Leute, gute Musik.

(Und ganz unter uns muss ich zugeben — ich freue mich ein bisschen, dass ich dort zwar ein paar, aber viel weniger Bekannte als auf dem U&D in Würzburg treffe. So bekomme ich viel mehr von den Konzerten mit. Aber Psssst!)

Wermutstropfen für mich in diesem Jahr — ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt hin kann. Neben den angenehmen Gründen dafür — Familienfeiern — gibt es auch einen weniger schönen Grund: Mein PostCovid ist wieder zurück. Nachdem es in den letzten Monaten nicht verschwunden war, aber immer besser wurde, knallte es vor etwa drei Wochen wieder voll rein. Neben den Symptomen kommt jetzt auch noch Frust dazu — geht das Ganze wieder von vorne los? Wieder ist die Energie für alles Mögliche nur in geringen Mengen vorhanden und ich muss damit haushalten. Ja, auch darum war von mir in den vergangenen Woche so wenig zu lesen.

Aber mal sehen, vielleicht geht es ja doch am Samstag für einen entspannten Abend oben auf dem Saupurzel. Freuen würde es mich ja.

(Foto vom U&D Karlstadt 2022)