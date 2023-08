Veggie-Grillen im Cairo

Morgen am Montag ist kurz vor der Sommerpause im Cairo dort noch mal Vegane Volksküche angesagt. Diesmal aber in der sommerlichen Grill-Edition. In der Küche und am Grill stehen diesmal die Verbraucher-Erzeuger-Geimeinschaft Würzburg und der Unverpacktladen.

Auf der Tageskarte steht „Burger mit Linsenbratlingen vom Grill, Dinkelreissalat und grünen Salat“. Klingt super, und dass sie lecker kochen können, haben die VEG-Leute mir schon im April mit den Bärlauch-Spätzle bewiesen. Die Atmosphäre bei den Veganen Volküchen ist auch immer sehr angenehm, darum werde ich zumindest versuchen, morgen ab 17. 30 Uhr dort zu sein und gegen Spende einen feinen Burger futtern. Vielleicht sehen wir uns da ja.