Hoffnung Ringparkfest

Jetzt gerade, also am Freitagnachmittag, sieht es tatsächlich so aus, als könnte es mit dem Ringparkfest was werden. Zumindest heute.

Ich finde, dass hätte ich mir auch verdient. Die Woche war beschissen genug. An meinem Laptop funktionieren alle vier USB-Ports nicht mehr, die Arbeit war irrsinnig anstrengend — was nicht an der Arbeit lag, sondern an mir –, das Konzert beim Hafensommer, zu dem ich mit einer Freundin gern wollte, wurde wegen Sturm- und Unwetterwarnung abgesagt — ironischerweise wurde es wettermäßig einer der schönen Abende der Woche — und ich bin gerade ein wenig frustriert.

Wenn es also, ganz egoistisch, heute Abend einigermaßen schön bleibt und das wundervolle Ringparkfest nicht absäuft, wäre ich wirklich dankbar. Wenn es die folgenden zwei Tage auch gutes Festwetter gibt, würde es mich für alle anderen Besucher freuen.