Grombühl, Grombühl, alle fahren nach Grombühl

Am Samstag war ich in meiner mittelalten Heimat Grombühl, auf dem Weinfest am Wagnerplatz. Für mich nach wie vor eines der schönsten Weinfeste in Würzburg. Klar, da sind auch viel Emotionen im Spiel. Rund zwölf Jahre habe ich in Grombühl gewohnt, und es waren gewiss nicht meine schlechteste Zeit in Würzburg (ja, auch das Würzblog wurde da geboren).

Jetzt ist das Weinfest für mich eine Gelegenheit, alte und neue Grombühler dort zu treffen. Mit meiner geliebten alten Nachbarin aus dem Haus in der Ernst-Reuter-Straße hat es diesmal leider nicht geklappt, dafür habe ich — der Bloggerstammtisch wird sich freudig erinnern — JuYa nebst zuckersüßer Kinderschar getroffen. Wie schön!

Daneben noch einige bekannte Gesichter, das halbe Immerhin-Team war wie immer da. Und gefühlt abertausend anderen Menschen aus ganz Würzburg und drumherum auch. Der Wagnerplatz war brechend voll.

Wobei das Quatschen schon fast ein wenig schwerfiel. Um 18.30 Uhr, als ich am Wagnerplatz ankam, gab es schon kaum noch Plätze an den Tischen. Und ab 20 Uhr war die Menge schon schwer am Tanzen, bis dann gegen 22.30 Uhr Schluss war. Getanzt wurde immer — zumindest vor 20 Jahren schon — auf dem Weinfest, so langsam wird es aber immer mehr eine Mega-Party. Schon die Straßenbahn war spätestens ab der Innenstadt voll mit Menschen, die nach Grombühl zum Weinfest wollten.

Versteht mich nicht falsch, die Stimmung ist super, es macht wirklich Spaß dort und ist ein wohltuender Kontrast zu der parallel stattfindenden und eher geleckten Weinparade. Aber gemütlich plaudern wie früher geht zumindest später am Abend schon etwas auf die Stimmbänder.

Leider, leider, ging der Abend nicht ohne Zwischenfall über die Bühne. Im Streit bekam jemand ein Weinglas an den Kopf (€). Volldeppen gibt es bedauerlicherweise auch in Grombühl.

Keine Deppen, sondern nett wie immer, waren die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des TSV Grombühl. Es ist halt was anderes, ob da bezahlte Gastrokräfte arbeiten — die natürlich auch nett sein können –, oder Vereinsmitglieder, deren Fest es ist. Und für den TSV saß bei mir das Trinkgeld auch locker.

Schade fand ich, dass es in diesem Jahr den Merch-Stand nicht mehr gab. Im vergangenen Jahr habe ich mich hinterher geärgert, dass ich im Vollrausch nicht die schicken Grombühl-Latschen gekauft habe. Tja, manchmal geht es auch so herum.