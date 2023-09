Wieder Stadtfest, wieder mit Programmtext für mich

Ich gestehe, dass ich einer der größten Lästerer des Stadtfests bin, gleichzeitig aber auch fast keines verpasst habe, seit ich vor knapp 30 Jahren nach Würzburg gezogen hin (da gab es das Stadtfest noch gar nicht so lange, diemal ist es das 33. oder Mal seit 35 Jahren) . Irgendwie mag es einfach , wenn „die Stadt“ ein Fest feiert.

„Festival der Coverbands“ nenne ich das Stadtfest gerne, und auch in diesem Jahr ist das gar nicht mal so ein Witz. In diesem Jahr aber neu: DJs! An der Airport/Odeon-Bühne am Vierröhrenbrunnen. So recht kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber ok.

Freitag geht’s am Nachmittag langsam los. Mit dem Bühnenprogramm an den Bühnen. Und der Einzelhandel in Würzburg handelt einzeln auf dem Stadtfest. Die Unternehmen was und so mancher Dienstleister leistet Dienst. Zumindest soweit sie es alle können. Und wollen.

Und gute Tradition: das Programm des Stadtfests treibt mich in den Wahnsinn. Ich der Inhalt, der ist natürlich Geschmackssache. Sondern das Medium. Wieder gibt es auf der Würzburg-macht-Spaß-Seite nur PDFs mit dem Programm des Stadtfests. Ich will das Programm aber lesen, wenn ich auf dem Stadtfest unterwegs bin. Und das ist auf mit einem PDF auf dem Smartphone total fummlig und ein Papierheftchen mag ich auch nicht mitschleppen. Warum stellt ihr das Programm nicht einfach als Text auf eure Seite, liebe WümSler? Ihr seit so nahe dran! Copy & Paste. Ich war für mich selbst mal so frei.

Bühnenprogramm am Freitag (wenigstens für mich als Text)

(aus den WümS-PDFs)

15 – 17 Uhr

Great Lakes

FRIZZ/WVV Bühne (Oberer Marktplatz)

15 – 16.30 Uhr

Phoenix

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

15 – 18 Uhr

Nathan White

Würzburger Hofbräu Bühne (Unterer Marktplatz)

15 – 15.30 Uhr

Modenschau Wöhrl

Odeon/Airport Bühne (Vierröhrenbrunnen)

15.30 – 17.30 Uhr

DJ Poppiges

Odeon/Airport Bühne (Vierröhrenbrunnen)

17 Uhr

Festbieranstich

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

17 – 22 Uhr

Hie un Hah

Musikprogramm auf der Alten Mainbrücke

17 – 18.30 Uhr

Hettstadter Musikanten

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

17.30 – 19.30 Uhr

Soulecka

FRIZZ/WVV Bühne (Oberer Marktplatz)

17.30 – 18 Uhr

Vorstellung Baskets

Odeon/Airport Bühne (Vierröhrenbrunnen)

18 – 20 Uhr

DJ Marbelz

Odeon/Airport Bühne (Vierröhrenbrunnen)

18 – 20 Uhr

Jorenz Oz

Würzburger Hofbräu Bühne (Unterer Marktplatz)

18.30 – 19.30 Uhr

Mrija

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

20 – 22 Uhr

Bon’s Balls

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

20 – 22 Uhr

Format: B

Würzburger Hofbräu (Unterer Markt)

20 – 23 Uhr

Mach dich … Tanzklar

TV-Mainfranken Bühne (Eichhornstraße am QR-Code)

20 – 22 Uhr

DJ Frizzo

Odeon/Airport Bühne (Vierröhrenbrunnen)

22 – 23 Uhr

Cräcker Duo – Akustik Set

FRIZZ/WVV Bühne (Oberer Marktplatz)

22 – 23 Uhr

Diskovenue

Würzburger Hofbräu Bühne (Unterer Marktplatz)