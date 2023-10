Ein Monat ohne Briefwahlunterlagen

So langsam werde ich in Sachen Briefwahl immer mehr sauer und nervös zugleich. Ihr erinnert euch? Anfang September habe ich hier in Würzburg Briefwahlunterlagen beantragt. Durch eine Panne wurden die aber nicht gedruckt und versandt. Vergangene Woche hat die Stadt laut Pressemitteilung vom 26. September 2023 alle fehlenden Briefwahlunterlagen verschickt.

Ich hatte bis heute — Montag und damit eine Woche nachdem die Pannenbriefe angeblich verschickt worden waren — keine Unterlagen im Briefkasten. Bei meiner zauberhaften Mitwählerin hier daheim, die am gleichen Tag wie ich die Briefwahl beantragt hatte, kamen sie am vergangenen Donnerstag an. Mir brennt aber ein wenig die Zeit unter den Nägeln, denn an diesen Donnerstag fahre ich ein paar Tage weg.

Darum bin ich heute mal ins Wahlbüro ins Rathaus. Dort wurde mir gesagt, dass meine Unterlagen heute am Montag verschickt wurden. Morgen ist Feiertag, erwiderte ich, und ich würde sicherheitshalber heute direkt hier im Rathaus schon wählen. Das ginge nicht, erfuhr ich von der jungen und immer nervöseren Mitarbeiterin, da meine Unterlagen ja schon auf dem Weg zu mir wären. Am Mittwoch könne ich ja dann mit den Briefwahlunterlagen hier im Rathaus wählen.

Aber wenn die Unterlagen am Mittwoch nicht in meinem Briefkasten sind, wollte ich wissen. Aber Donnerstag bin ich ja nicht mehr in Würzburg, darum will ich ja Briefwahl machen. Tja, das wäre dann ein Problem, da solle ich mich am Mittwoch nochmal melden, jetzt könne sie nichts tun.

Liebe Stadt Würzburg, was soll das denn? Ihr bringt Leute wie mich echt in Gefahr, meine Stimme bei der Landtags- und Bezirkstagswahl nicht abgeben zu können. Und wieso muss ich erst im Wahlbüro erfahren, dass meine Unterlagen heute erst verschickt wurden? Angeblich ging doch schon vergangene Woche alles raus? Unwissenheit? Lüge? So oder so nicht gut! Was machen jetzt eigentlich Leute, die nicht wie ich frei haben und ins Rathaus können? Die vielleicht in den Urlaub fahren, ohne Wahlunterlagen erhalten zu haben?

Falls die Briefwahlunterlagen am Mittwoch wirklich bei mir ankommen, hätte es einen Monat und einen Tag gedauert. Absolut enttäuschend. Und falls sie nicht ankommen und ihr euch im Rathaus noch irgendwie quer stellt und ich zum ersten Mal in meine Wählerleben nicht meine Stimme abgeben kann, dann bin ich richtig sauer. Und einen richtig sauren Ralf wollt ihr nicht erleben.