T unter 30 Tage bis zur Wuerzburg Web Week

In knapp einem Monat ist die 6. Wuerzburg Web Week — 17. bis 24. November 2023 — und noch ist hier im Würzblog kein Wort darüber geschrieben worden? Hat Ralf das Interesse am regionalen Festival der Digitalisierung verloren? Oder es am Ende vergessen?

Nein, natürlich nicht. Ich freue mich wie ein Sellerieschnitzel auf die Web Week. Aber Zeit und Gesundheit sind bei mir gerade knappes Gut, trotz und wegen Urlaub. Und die wenige gesunde Zeit habe ich dafür verwendet, ein bisschen für die Wuerzburg Web Week zu schreiben, nicht über sie.

Die Frist für das Programmheft ist schon vorbei, rund 140 Veranstaltungen sind zusammengekommen. Und wer mag, kann ja immer noch Veranstaltungen melden. Die sind zwar dann nicht im gedruckten Programm, sondern „nur“ auf der WueWW-Webseite zu finden. Aber ich denke, da werden immer noch mehr als genug Leute reinschauen. Ich zum Beispiel.

Angemeldet habe ich bisher nur für eine Veranstaltung — Bits & Games II von Computy, ein spaßiger Klassiker und No-Brainer zum Abschluss der Web Week, wer sich noch nicht angemeldet hat, unbedingt nachholen! –, aber schon einige interessante Veranstaltungen auf dem Schirm. Die Tage werde ich noch meine ganz persönlichen Empfehlungen bloggen.

Ich selbst werde vermutlich dieses Jahr keine Veranstaltung anbieten, auch wenn es ein bisschen in den Fingern juckt. Aber vielleicht ist es in Sache Gesundheit für mich besser, diesmal langsam zu machen. Aber über die Jahre haben sich ein paar WueWW-Ideen bei mir angesammelt, ich werde auch da ein paar hier bloggen.

Und vielleicht komme ich noch dazu, wieder ein paar — subjektive — Empfehlungen aus dem Programm der Wuerzburg Web Week gerade für Leute zu schreiben, die nicht bis zu den Ellbogen in Bits und Bytes stecken, sondern eher noch am Anfang der Lernkurve stehen.

Es kommt also noch so manches hier über die Wuerzburg Web Week 2023. Und ich hoffe ihr kommt auch und wir sehen uns da.