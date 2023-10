Wunsch- und Ideen-Wusel zur WueWW

Über die Jahre der bisher fünf Wuerzburg Web Weeks haben sich bei mir viele Ideen und Wünsche für Veranstaltungen angesammelt. In diesem Jahr werde ich mich „als Veranstalter“ aus Gründen wohl zurückhalten. Wobei — da steht noch eine völlig irre und alkoholinduzierte Idee mit Björn im Raum.

Aber ich kann mal ein bisschen was aus dieser völlig unausgegorenen, bruchstückhaften und stichwortartigen Wunsch- und Ideenliste auspacken, vielleicht hat die eine oder der andere ja Lust, noch was zu 6. Wuerzburg Web Week in diesem Jahr zu veranstalten. Ein paar Wochen ist ja noch Zeit. Oder halt nächstes Jahr.