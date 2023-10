Theaterkostüme zum Faschingsbeginn kaufen

Freunde der Verkleidung sollten aufhorchen — das Mainfranken-Theater verkauft mal wieder Kostüme aus seinem Fundus, wie die Stadt Würzburg schreibt. Am Samstag, 11. November 2023, von 10 bis 16 Uhr in der Oeggstraße 2a im Erdgeschoss.

Am 11.11., klar, Faschingsanfang. Wobei — ist das so clever? Da lassen sie doch die andere, mittlerweile gar nicht so kleine Hochsaison für Kostüme aus: Halloween. Und das in dem Jahr, in dem mit der Schließung des Greif-Ladens im Mai die Säule des Kostümverkaufs in Würzburg weggebrochen ist.

Naja, ich verkleide mich ja eh nicht so gern — was diese Krönung zum Bloggerkönig und die daraus entstandene Tradition für mich um so schlimmer machten. Aber schön, dass das Mainfranken-Theater seine Kostüme unters Volk bringt. Gab’s das nicht früher immer beim Theaterfest parallel zum Stadtfest?

Vielleicht will das Theater ja dadurch Geld für den Umbau einnehmen. Um aber gut 100 Millionen Euro zu verdienen, müssen sie die Kostüme entweder seeeeeehr teuer verkaufen oder seeeeeeehr viele davon. Am besten beides. Steckt mal lieber ein bisschen mehr Geld ein.