Kleinstbloggertreffen

Bevor es schon eine Woche her ist – am vergangenen Donnerstag war ich bei einer Art Bloggertreffen. Nein, nicht bei einer Art — es war ein Bloggertreffen. Halt ein kleines. Blogger Ralf — ich — traf sich auf zwei Weinschorle mit Blogger Marius vom Medienhobbit-Blog (vor ein paar Wochen noch „mwj 2nd Blog“). Ein Film- und Serienblogger und ein Stadtblogger, Themen gab es da genug für uns.

Das Treffen hat Spaß gemacht. Es gibt schon seit einigen Jahren keine großen Bloggertreffen in Würzburg — was auch an der stark abgenommenen Zahl von aktiven Blogs liegt. Und so war es mal wieder ganz schön, sich mit jemanden zu unterhalten, der die gleiche Leidenschaft für ein Medium hat (und nicht nur Geld damit verdienen will). Und motivierend war es auch.

Vielleicht sollte man sowas wieder in etwas größerer Runde machen …